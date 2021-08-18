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"هجر" يوافق على جدولة مستحقاته لدى الاتحاد.. من أجل الحصول على شهادة الكفاءة

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دعمًا لممثل الوطن في نهائي البطولة العربية

دعمًا لنادي الاتحاد (ممثل الوطن)، والذي يلعب نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، وافقت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي، على جدولة مستحقاتها لدى نادي الاتحاد لمدة شهر؛ حتى يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وجاء في حساب نادي هجر عبر "تويتر" بيان: "تقديرًا لنادي الاتحاد وجماهيره، وحرصًا من إدارة نادي هجر على دعم ممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وافقت إدارة نادي هجر على جدولة مستحقات نادي هجر لدى نادي الاتحاد والبالغة سبعة ملايين ومئتين وخمسين ألف ريال؛ على أن يتم سداد مبلغ ثلاثة ملايين حاليًا من أجل حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية؛ فيما يتم سداد المبلغ المتبقي من مستحقات نادي هجر، وهي أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألف ريال خلال شهر من تاريخه.

وتود إدارة نادي هجر، أن توضح لجماهيرها حرصها التام على حفظ حقوق النادي، إضافة إلى دعمها الكامل لممثل الوطن في مهمته العربية؛ متمنين له ولكل الأندية دوام التوفيق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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