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520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2021

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520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2021 520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2021
منها 103 آلاف أسرة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي

520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2021

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري؛ منهم 103 آلاف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية لـ"القرض المدعوم" خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021م.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن برنامج التمويل العقاري المدعوم سجل ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي؛ وذلك بتوقيع أكثر من 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من العام 2020م، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال؛ مشيرًا إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدّمها "القرض المدعوم"؛ حيث تمكن أكثر من 45 ألفًا من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألفًا من منتج البناء الذاتي؛ بينما نحو12 ألف مستفيد استفادوا من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأضاف أن برنامج التمويل العقاري المدعوم سجّل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية يونيو 2021م؛ وهو ما يعادل 60% من إجمالي ما تحقق خلال الـ40 عامًا الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة فقط.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن ما تَحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعومة منذ انطلاقته في 2017م؛ يؤكد ثقة الأسر في برنامج "القرض المدعوم" وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة، كان لها دور إيجابي في تحقيق تلك المنجزات التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج الرؤية؛ بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% نهاية 2030؛ مؤكدًا سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق رغبات وتطلعات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري"؛ لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.

يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء؛ وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa؛ للاستفادة من 43 خدمة إلكترونية، أو الاتصال بمركز الاتصال 199088، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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