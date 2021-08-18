أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة -
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً -
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!! -
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى" -
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين -
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو) -
«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة» -
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الأمن الروسي: القضاء على نشاط خلية لـ "حزب التحرير الإسلامي" في القرم

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ

نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه

نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه

من قلب الحدث.. مراسل آرتي يغطي مستجدات الوضع في كابل

من قلب الحدث.. مراسل آرتي يغطي مستجدات الوضع في كابل