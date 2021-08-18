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أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:32 مساءً
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!!
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:31 مساءً
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأمن الروسي: القضاء على نشاط خلية لـ "حزب التحرير الإسلامي" في القرم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 18 أغسطس 2021 11:31 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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