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فيصل ندا.. من وزارة المالية إلى تقديم 155 عملا فنيا

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فيصل ندا.. من وزارة المالية إلى تقديم 155 عملا فنيا فيصل ندا.. من وزارة المالية إلى تقديم 155 عملا فنيا

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رحل عن عالمنا الكاتب الكبير فيصل ندا عن عمر يناهز 81 عامًا، أمس، تاركا بصمة مميزة في الكتابة والإبداع الفنى، وشيع جثمان الراحل من مسجد مصطفى محمود، وسط غياب تام لأهل الفن، حيث اقتصرت الجنازة على أسرته والدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

وفيصل ندا، كاتب وسيناريست مصري، من مواليد7 ابريل 1940 بحى عابدين، وتخرج من مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بعدها بكلية التجارة، والتي كان فيها عضوا في فريق التمثيل بالكلية حيث كتب لأصدقائه أعمالا مسرحية.

بعد تخرجه التحق للعمل بوزارة المالية، إلا أن العمل الروتيني لم يرضيه، لينطلق بعدها إلى عالم الكتابة من خلال المسلسل التليفزيوني «هارب من الأيام»، وعمل العديد من سيناريوهات الأفلام السينمائية منذ عام 1968، لكنه عاد إلى التأليف المسرحي عام 1974، عبر مسرحية «من أجل حفنة نساء» ومسرحية «المتزوجون»، كما قدم أعمالا إذاعية وكان أبرزها «قضية سميحة بدران»، وقد فاز بالجائزة الذهبية لأفضل مسلسل كوميدي في مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن عام 2002

ورغم نجاح فيصل ندا في التأليف التليفزيونى والمسرحي والإذاعي، حيث قدم 155 عملا ابداعيا، إلا أنه لم يحصل على تكريم من الدولة، وهو ما ظهر على صفحته الشخصية على «الفيس بوك»، والذي تداول خلالها آراء محبيه من كونه لم يحصل على قدره من التكريم .

من أهم مسرحيات فيصل ندا، المتزوجون، وأهلا يا دكتور، وصفقة بمليون دولار، ومن الأفلام: نهاية رجل تزوج، مغامرون حول العالم، يارب ولد.

المصرى اليوم

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