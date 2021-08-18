أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة -
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً -
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!! -
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى" -
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين -
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو) -
«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة» -
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا : تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين

Print
محافظ المنيا : تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين محافظ المنيا : تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدفع الاستثمار بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وعدد من المستثمرين، وممثلي هيئتي الإستثمار والتنمية الصناعية.

أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، حيث يمثل الاستثمار حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية 2030، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أى مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مؤكدا الحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة