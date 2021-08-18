محافظ المنيا : تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين

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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدفع الاستثمار بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وعدد من المستثمرين، وممثلي هيئتي الإستثمار والتنمية الصناعية.
أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، حيث يمثل الاستثمار حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.
وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أى مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مؤكدا الحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.