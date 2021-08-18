أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة -
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً -
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
ثورة فى الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى .. اعرف ايه اللي بيحصل!! -
الرغيف بجنيه ونص.. شاهد طريقة عمل العيش الصاج بدون خميرة "العيش السورى" -
مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين -
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو) -
«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة» -
ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معيط : يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم على «نافذة»

Print
معيط : يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم على «نافذة» معيط : يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم على «نافذة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، إضافة إلى السماح لمندوبى الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال في متابعة شحناتهم إلكترونيًا.

أشار الوزير في بيان صحفى- اليوم- إلى أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، لتذليل أي عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام «ACI».

لفت معيط إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة «ACI»، وقد صدرت توجيهات من مجلس الوزراء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعى أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة «ACI»، اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالي، كما أنه لن يكون هناك «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة»

«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة»

ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط

ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج