رئيس مصلحة الجمارك: لجنة مشتركة لتسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

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أجرى الشحات غتوري ، رئيس مصلحة الجمارك حوارًا مفتوحًا مع أعضاء اتحاد الصناعات فى ندوة حول دورة الإجراءات الجمركية، لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أكد غتورى خلال الندوة اليوم - الأربعاء - الإستمرار في عقد الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» لكل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين.

أوضح رئيس المصلحة أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «ACI» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونوبيع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين جميع المنافذ الجمركية.

أضاف أن هناك لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وضمان التفاعل الإيجابى معهم، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات الانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات ACI»».

حضر الندوة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وإبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ونجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف سليم مستشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.