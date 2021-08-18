بينهم محمد صلاح .. أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

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عاد الدوري الإنجليزي أخيرًا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر. شهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركة جميع الأندية العشرين في مباريات شديدة الاختناق.

في عطلة نهاية أسبوع رائعة لكرة القدم، حظي المشاهدون ببعض المباريات الرائعة. شهدت عطلة نهاية الأسبوع ما مجموعه 34 هدفًا في عشر مباريات وكانت هناك أيضًا بعض النتائج غير المتوقعة.

بينما جاءت بعض الأطراف وقدمت أداءً كما لو أنها لم تغادر أبدًا، لم يكن البعض الآخر مثيرًا للإعجاب.

دعونا نلقي نظرة على أفضل خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز من الجولة الأولى..

5- سون هيونج مين- توتنهام هوتسبر:

كان النجم الكوري الجنوبي واحدًا من أفضل اللاعبين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب دور البطولة ضد مانشستر سيتي لصالح فريق توتنهام الذي غاب عن صفوفه القائد هاري كين.

لم يتوقع الكثيرون أن يفوز السبيرز ويُحقق النقاط الثلاث، لكن هذا ما فعلوه بالفوز 1-0. كان سون مؤديًا بارزًا لتوتنهام مع لاعبين آخرين أمثال جافيت تانجانجا وبيير إميل هوجبيرج وقدموا أداءً ممتازًا أيضًا.

تولى نونو إسبيريتو سانتو مسؤولية أول مباراة له في الدوري الإنجليزي كمدرب لتوتنهام ضد حامل اللقب في هذه المباراة. وشهدت المباراة أيضًا ظهور جاك جريليش لأول مرة في البريميرليج مع مانشستر سيتي، لكنها للأسف انتهت بهزيمة لاعب أستون فيلا السابق.

وضع توتنهام نفسه بشكل مثالي ضد السيتي، وجلس في الخلف للدفاع والسماح للسيتي بالحفاظ على الكرة أثناء الهجوم بسرعة. شعر فريق مانشستر بعدم وجود مهاجم تقليدي حيث عوقبت فرصهم الضائعة على الفور بضربات سريعة من لاعبين أمثال ستيفن بيرجوين ولوكاس مورا.

كان الكوري الجنوبي هو نجم اللقاء الأول، حيث سجل هدفاً بقدمه اليسرى في الدقيقة 55. ضغطه المتواصل وسرعته على الكرة ببساطة لا يمكن التعامل معها من قبل مانشستر سيتي.

4- مايكل أنطونيو- وستهام:

شهد الموسم الافتتاحي لوستهام يونايتد سفرهم إلى نيوكاسل وبالفعل قدموا مباراة رائعة أمام أصحاب الأرض.

المهاجم المولود في إنجلترا كان له يد في ثلاثة أهداف، سجل هدفًا وصنع تمريرات حاسمة. أدت مساهمته إلى فوز فريقه بنتيجة 4-2.

وعلى الرغم من إهداره ركلة جزاء، فقد عوضها بتسجيله هدفًا بعد ثلاث دقائق تقريبًا. كان أنطونيو على مستوى المهمة حيث قاد عودة هامرز.

تضمنت تمريراته الحاسمة تمريرة عرضية مثالية لزميله في الفريق سعيد بن رحمة.

3- محمد صلاح- ليفربول:

افتتح نجمنا العربي المصري محمد صلاح النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي بهدف وصنع هدفين.

كان على ليفربول أن يبدأ موسمه بنتيجة مقنعة ضد الفريق الصاعد حديثًا نورويتش سيتي. وقدم صلاح أداء ممتازا من جميع النواحي في الفوز.

فاز ليفربول 3-0 وكان صلاح له يد في جميع الأهداف الثلاثة. وصنع زملائه في الفريق ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو قبل أن يسجل بنفسه هدفا في الدقيقة 74.

كانت سرعته ومهارته أكثر من اللازم للتعامل مع خط دفاع نورويتش، مما أدى إلى عودة الريدز إلى مدينة ليفربول وهو في جعبته النقاط الثلاث.

كما حصد صلاح رقمًا قياسيًا شخصيًا فريدًا: لقد سجل في جميع المباريات (الخمسة) الافتتاحية منذ انضمامه إلى ليفربول.

سيكون بالتأكيد لاعبًا مهمًا في تحديد حظوظ ليفربول هذا الموسم.

2- بول بوجبا- مانشستر يونايتد:

فاز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5-1 في المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز 2021-22.

من خلال أداء من فئة الخمس نجوم، بدأ الشياطين الحمر بداية رائعة لموسمهم. كان بول بوجبا في قلب الحدث. لقد اسطاع تقديم أربع تمريرات غير عادية في المباراة.

بعد أن أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع رافائيل فاران وجادون سانشو، كان يونايتد يأمل في إرسال رسالة مبكرة إلى منافسيه ضد ليدز. أثبتت شراكة خط الوسط بين بول بوجبا وبرونو فرنانديز أنها جيدة جدًا في تلك الليلة، حيث شارك الثنائي في جميع أهداف يونايتد.

وضع بوجبا هدفين لبرونو فرنانديز، مما مكنه من تسجيل ثلاثية، كما صنع هدفًا لفريد أيضًا. بدا في ذروة قواه، لكن يبدو أن مستقبله في النادي موضع شك، ويمكن أن يساعد الموسم الحالي في تحديد المكان الذي سيلعب فيه بول بوجبا الموسم المقبل.

1- برونو فرنانديز- مانشستر يونايتد:

يمكن القول إن برونو فرنانديز كان أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع فرنانديز تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة الافتتاحية لموسم يونايتد وتأكد من حصولهم على النقاط الثلاث لبدء موسمهم بطريقة مثالية. لا شك أن برونو لاعب موهوب، وقد قدم مباراة كبيرة حقاً بمساعدة شريك خط الوسط بول بوجبا.

وضع البرتغالي هدفه الأول في الدقيقة 30، حيث تلقى تمريرة رائعة من بوجبا وسجل هدفه التالي في الدقيقة 54، قبل أن يكمل هاتريك بعد ستة دقائق فقط بأفضل الثلاثة.

تألق برونو اللافت في مباراة الافتتاح وضع آمال وطموحات جماهير الشياطين الحُمر عليه ويبدو أنه سيُقدم موسمًا استثنائيًا هذا الموسم.