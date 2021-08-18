أخبار عاجلة

إنفاذًا لتوجيهات الملك .. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر -
المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر -
"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد" -
منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم -
شاهد.. حادث اصطدام في طلوع رغدان.. إصابة وانقلاب وتلف كامل لإحدى المركبات -
«أنت أقوى من المخدرات».. مهرجان رياضي ببنها -
«لماذا نترجم؟».. في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي -
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة -
يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يعقد اجتماعًا للاستماع لشكاوى المزارعين من عدم صرف المخصصات السمادية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا مع عدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس يسرى ذكى مدير عام مديرية الزراعة بقنا، والمهندس محمد الجيلانى، مدير عام التعاون الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إعداد برنامجين لتوريد أسمدة بإجمالي 29 ألف و500 طن، بقيمة 96 مليون جنيه مدفوعة الثمن، بالتعاون مع كلا من الشركة المصرية بالعين السخنة، وشركة ميبكو بدمياط مقدما، حيث تم توريد 22 ألف و750 طن، وتبقى منهم 6785 طن للتوريد، مؤكدا أن المحافظة حريصة على مصلحة المزارعين، وتوفير المخصصات السماديه المطلوبة للمزارعين.

اجتماع محافظ قنا والمزارعين لمناقشة مشكلة السماد

واستمع محافظ قنا، لشكاوى المزارعين الخاصة بعدم قبول حجز المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة من الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ووعد المزارعين بالاستجابة لشكواهم وصرف المخصصات السمادية المتأخرة لهم خلال يومين، موجها بضرورة التواصل مع مدير الشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم الجمعيات الزراعية التابعة لها بقنا وتوفير كافة المخصصات السمادية اللازمة.

اجتماع محافظ قنا والمزارعين لمناقشة مشكلة السماد
اجتماع محافظ قنا والمزارعين لمناقشة مشكلة السماد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة»

«القباج» تسلم صيادي البرلس بدل صيد وشباك وتشكل لجنه لحل مشاكل «تكافل وكرامة»

ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط

ورش كاريكاتير وفوتوشوب بثقافة أسيوط

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج