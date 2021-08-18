محافظ قنا يعقد اجتماعًا للاستماع لشكاوى المزارعين من عدم صرف المخصصات السمادية

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا مع عدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس يسرى ذكى مدير عام مديرية الزراعة بقنا، والمهندس محمد الجيلانى، مدير عام التعاون الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إعداد برنامجين لتوريد أسمدة بإجمالي 29 ألف و500 طن، بقيمة 96 مليون جنيه مدفوعة الثمن، بالتعاون مع كلا من الشركة المصرية بالعين السخنة، وشركة ميبكو بدمياط مقدما، حيث تم توريد 22 ألف و750 طن، وتبقى منهم 6785 طن للتوريد، مؤكدا أن المحافظة حريصة على مصلحة المزارعين، وتوفير المخصصات السماديه المطلوبة للمزارعين.

اجتماع محافظ قنا والمزارعين لمناقشة مشكلة السماد

واستمع محافظ قنا، لشكاوى المزارعين الخاصة بعدم قبول حجز المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة من الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ووعد المزارعين بالاستجابة لشكواهم وصرف المخصصات السمادية المتأخرة لهم خلال يومين، موجها بضرورة التواصل مع مدير الشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم الجمعيات الزراعية التابعة لها بقنا وتوفير كافة المخصصات السمادية اللازمة.

اجتماع محافظ قنا والمزارعين لمناقشة مشكلة السماد