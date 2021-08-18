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رسالة ماجستير تبحث «عملية اندماج المهاجرين المسلمين في إيطاليا

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رسالة ماجستير تبحث «عملية اندماج المهاجرين المسلمين في إيطاليا رسالة ماجستير تبحث «عملية اندماج المهاجرين المسلمين في إيطاليا

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حصلت الباحثة ميادة مدحت عاشور درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية بامتياز عن الرسالة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك عن رسالتها بعنوان «تأثير الهوية الثقافية في عملية اندماج المهاجرين المسلمين في إيطاليا من ٢٠٠١-٢٠١٨» تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نادية أبوغازي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

تنتمي الدراسة إلى الأدبيات البينية حيث اعتمدت على اقترابات تنتمي لعلم النفس الاجتماعي والدراسات الثقافية في تحليل السلوك السياسي. وتناولت الرسالة أوضاع شريحة من المهاجرين المسلمين في إيطاليا وكيفية تعاطيهم مع مسألة اختلاف الدين والثقافة من خلال المقابلات المتعمقة مع عدد من المهاجرين المسلمين في إيطاليا.

وكشفت المقابلات مع المهاجرين عن أهمية التجربة الذاتية للمهاجر الفرد من خلال التعمق في سيكولوجية التفاعل الثقافي وأثر خيارات الهوية وحسابات المصلحة في تحديد أنماط التثاقف التي يلجأ إليها المبحوثون والتي تتراوح بين الاندماج والعزلة.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة الدكتورة أماني مسعود أستاذة العلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة والجامعة البريطانية رئيسة ومناقشة، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة سابقا مناقشا، والأستاذة الدكتورة نادية أبوغازي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمديرة السابقة لمركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشرفة، والأستاذ الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة مشرفا.

المصرى اليوم

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