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رحلة في مائة عام..فيلم عن الأردن في «الأعلى للثقافة» اليوم

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رحلة في مائة عام..فيلم عن الأردن في «الأعلى للثقافة» اليوم رحلة في مائة عام..فيلم عن الأردن في «الأعلى للثقافة» اليوم

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تنظم وزارة الثقافة امسية ثقافية، بعنوان « والأردن..علاقات ثقافية»، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وأشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وتأتي الأمسية في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستلقي الدكتورة ايناس عبدالدايم كلمتها، يتبعها كلمة للسفير أمجد العضايلة- سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة والمندوب الدائم للأردن لدى جامعة الدول العربية، ثم كلمة السفيرمحمد حجازي- المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر الأسبق في الأردن، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما يتضمن اللقاء عرض لشهادات من عدد من كبار الفنانين والكتاب الأردنيين بعنوان «في حب مصر، ويدير اللقاء صبري سعيد- رئيس العلاقات الثقافية الخارجية.

المصرى اليوم

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