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قدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، نصائح للباحثين عن عمل مشاريع رابحة.

ونصح جاب الله خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بشراء شهادات الاستثمار من البنوك لا سيما كبار السن الذين لا يستطيعون العمل، منوها لأهمية الأخذ في الاعتبار أن تكون الفائدة أعلى من نسبة التضخم بحيث تكون فائدة حقيقية.

كما نصح المهنيين بجميع فئاتهم بالاتجاه للاستثمار في مهنتهم من خلال فتح عيادة إن كان طبيبا أو مكتب محاماة لو كان محام على سبيل المثال، مؤكدا أن الدولة تكفل حقهم أيضا من خلال تمويل مشاريعهم.