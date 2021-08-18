أخبار عاجلة

إنفاذًا لتوجيهات الملك .. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر -
المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر -
"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد" -
منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم -
شاهد.. حادث اصطدام في طلوع رغدان.. إصابة وانقلاب وتلف كامل لإحدى المركبات -
«أنت أقوى من المخدرات».. مهرجان رياضي ببنها -
«لماذا نترجم؟».. في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي -
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة -
يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021

Print
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الذهب في الأردن عمليات البيع والشراء اليوم الأربعاء 18 ــ 8 ــ 2021 بثبات سعري، مكررةً لنفس أسعار أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع في الأسعار مساء أمس الأول الاثنين، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» سعر بيع قدره 36.70 دينار أردني.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 18 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الذهب بصفة يومية، و تطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء 18 ــ 8 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.60 دينار أردني للبيع، و 40.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.70 دينار أردني للبيع، و 35.10 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.80 دينار أردني للبيع، و 29.80 دينار أردني للشراء.

أقرأ أيضًا للمقارنة:

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11 ــ 8 ــ 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع

تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021