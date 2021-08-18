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افتتحت أسعار الذهب في الأردن عمليات البيع والشراء اليوم الأربعاء 18 ــ 8 ــ 2021 بثبات سعري، مكررةً لنفس أسعار أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع في الأسعار مساء أمس الأول الاثنين، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» سعر بيع قدره 36.70 دينار أردني.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 18 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار الذهب بصفة يومية، و تطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء 18 ــ 8 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.60 دينار أردني للبيع، و 40.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.70 دينار أردني للبيع، و 35.10 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.80 دينار أردني للبيع، و 29.80 دينار أردني للشراء.

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