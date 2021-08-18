تعرف على آخر ما كتبه السيناريست الراحل فيص ندا قبل وفاته

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قبل 10 أيام كان آخر ما كتبه السيناريست الكبير فيصل ندا على صفحته الشخصية على الفيس بوك، نعيا للفنانة دلال عبدالعزيز.

قال في النعي «كل الحزن والآسى أنعى الفنانة والصديقة العزيزة دلال عبدالعزيز.. عندما رأيت دلال شعرت أننى أمام موهبه تحتاج لمن يكتشفها أسندت إليها بطوله مسرحيه «أهلا يا دكتور»، وبطوله مسلسل «دعونى أعيش» مع شريهان التي كانت مازالت تخطو أولى خطواتها في التمثيل وقدمتها للسينما في فيلم «يارب ولد» مع فريد شوقي وسمير غانم.

واضاف، لقد فرضت دلال موهبتها وأصبحت نجمة ساطعة عشقتها الجماهير رحمها الله لقد لحقت بصديق عمري سمير غانم ..خالص عزائي لأسرتها ولكل جمهورها والوسط الفنى بأكمله».