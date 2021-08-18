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محافظ شمال سيناء ونائبه يهنئان الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

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محافظ شمال سيناء ونائبه يهنئان الطلبة الناجحين في الثانوية العامة محافظ شمال سيناء ونائبه يهنئان الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

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هنأ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، متمنيًا لهم التفوق في المرحلة الجامعية.

أشاد المحافظ بالطلبة والطالبات للنجاح والتفوق في ظل الظروف الصعبة وجائحة كورنا ..كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

أكد المحافظ علي أن قطاع التعليم في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة ، حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ عدد من المدارس على مستوى المحافظة لخدمة العملية التعليمية، إذ تم إنشاء ٦٧ مدرسة، ويجري إنشاء ١٨ مدرسة أخرى على مستوى المحافظة.

أشار المحافظ إلي توفير عدد 20 حافلة لنقل الطلبة والمدرسين في منطقة وسط سيناء والشيخ زويد والروضة ببئر العبد، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50% من التعريفة الرسمية .

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ علي تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادات العامة والازهرية، بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الازهرية، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

المصرى اليوم

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