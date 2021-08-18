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انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، فى استجابه لتراجع أسعار الذهب عالميا بالأمس نتيجة لصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، تتراوح مابين 894 جنيها و 896 جنيها ، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تراوح مابين 782 جنيها و 784 جنيها ، والذهب عيار 18 قيراطًا، يتراوح ما بين 670 جنيها و672 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب تراوح مابين 6256 جنيها و 6272 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الاربعاء، حالة من التذبذب فى نطاق ضيق مائل للارتفاع لكنه مازال منخفضا عن أعلى مستوى حققه فى أكثر من اسبوع ، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.18% لتتداول عند 1791.10 دولارا ، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.05% .

ويترقب المستثمرون من قبل الاقتصاد الامريكى الكشف عن بيانات سوق الاسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل ومؤشر تصريح البناء وهذه البيانات تؤشر على تداول الذهب بشكل مباشر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الابعاء، 789.45 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,787.35 $ .

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