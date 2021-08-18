وزير المالية : إتاحة التعامل مع الجمارك بالهواتف الذكية

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه تم تحديث المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وإصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية، للتيسير علي مجتمع الأعمال، بحيث يتمكن المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين من التعامل مع المنظومة الجمركية عبر هواتفهم الذكية.

وأضاف الوزير، أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، إضافة إلى السماح لمندوبى الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال فى متابعة شحناتهم إلكترونيًا.

أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، لتذليل أى عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام «ACI»، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة «ACI»، وقد صدرت توجيهات من مجلس الوزراء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعى أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة «ACI»، اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالي، كما أنه لن يكون هناك «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، أجرى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك حوارًا مفتوحًا مع أعضاء اتحاد الصناعات فى ندوة حول دورة الإجراءات الجمركية، لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مؤكداً أننا مستمرون في عقد الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» لكل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، موضحًا أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «ACI» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونوبيع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين جميع المنافذ الجمركية.

أضاف أن هناك لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وضمان التفاعل الإيجابى معهم، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات الانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات ACI»».

أعرب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستجابة لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية للتسهيل على مجتمع الأعمال وتشجيعه للانضمام فى المنظومة الجديدة، وأن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين، داعيًا أصحاب الشركات لسرعة التسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»» قبل بدء التطبيق الإلزامى في أول أكتوبر المقبل، حتى يتحقق الهدف المنشود بخفض زمن الإفراج الجمركي للشحنات.

حضر الندوة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وإبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ونجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف سليم مستشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.