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عاد مؤشر أسعار الذهب بالكويت لاتجاهه المتصاعد، وارتفعت أسعار فئات الذهب ارتفاعات طفيفة في بداية التداولات، وبلغ سعر «الجنيه الذهب» اليوم بالكويت نحو 138.48دينارًا كويتيا، أي ما يعادل 460.55 دولارًا أمريكيًا.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأربعاء 18 ــ 8 ــ 2021

وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الاربعاء 18 ــ 8 ــ2021، طبقًا للتحديث الصباحي للسعر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17.31 دينار كويتي، ويقابله 57.57 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15.87 دينار كويتي، مقابل 52.77 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15.15 دينار كويتي، مقابل 50.37 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12.98 دينار كويتي، ويقابله 43.18 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 538.41 دينار كويتي، مقابل 1790.58 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 138.48 دينار كويتي بما يعادل 460.55 دولار أمريكي.



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