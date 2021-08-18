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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
كابوريا
|
75
|
30
|
120
|
2021-08-18
|
مرجان 1 ≤100 جم
|
36
|
32
|
40
|
2021-08-18
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-18
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-18
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-08-18
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-18
|
بربونى مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-08-18
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-18
|
جمبرى سويسى جامبو
|
430
|
400
|
460
|
2021-08-18
|
جمبرى سويسى 1
|
330
|
300
|
360
|
2021-08-18
|
جمبرى سويسى 2
|
235
|
200
|
270
|
2021-08-18
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-08-18
|
جمبرى سويسى 3
|
125
|
90
|
160
|
2021-08-18
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
67
|
64
|
70
|
2021-08-18
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
55
|
50
|
60
|
2021-08-18
|
مازليا- كشر
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-18
|
شعور
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-18
|
وقار
|
90
|
80
|
100
|
2021-08-18
|
قاروص
|
90
|
80
|
100
|
2021-08-18
|
سردين مجمد
|
20
|
15
|
25
|
2021-08-18