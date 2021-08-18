أخبار عاجلة

«أنت أقوى من المخدرات».. مهرجان رياضي ببنها -
«لماذا نترجم؟».. في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي -
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة -
يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل) -
رئيس الوزراء يتفقد استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني بالأقصر   -
«الرقابة الصحية»: ميكنة كافة العمليات الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية اعتبارًا من أكتوبر -
نمو "مدينة الخيام" بقاعدة رامشتاين بألمانيا بسبب بطء إجراءات نقل اللاجئين الأفغان -
فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي -
محافظ محايل يبحث أسباب الحوادث المرورية والتقاطعات والمطبات الاصطناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

البربونى بـ45 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الأربعاء 18 أغسطس 2021

Print
البربونى بـ45 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الأربعاء 18 أغسطس 2021 البربونى بـ45 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الأربعاء 18 أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

كابوريا

75

30

120

2021-08-18

مرجان 1 ≤100 جم

36

32

40

2021-08-18

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-08-18

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-18

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-08-18

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-18

بربونى مجمد

30

25

35

2021-08-18

دنيس

110

90

130

2021-08-18

جمبرى سويسى جامبو

430

400

460

2021-08-18

جمبرى سويسى 1

330

300

360

2021-08-18

جمبرى سويسى 2

235

200

270

2021-08-18

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-08-18

جمبرى سويسى 3

125

90

160

2021-08-18

بورى 1 (≥ 500 جرام)

67

64

70

2021-08-18

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

55

50

60

2021-08-18

مازليا- كشر

35

30

40

2021-08-18

شعور

35

30

40

2021-08-18

وقار

90

80

100

2021-08-18

قاروص

90

80

100

2021-08-18

سردين مجمد

20

15

25

2021-08-18

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول