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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف في أسعار الأسماك والجمبرى، بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق.

الأسعار