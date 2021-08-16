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تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

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"الشمري": أضافت بعدًا جديدًا نحو تفعيل مبادرات تنموية تطوعية خلاقة

تسجيل مبادرة

أعلنت منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين عن تسجيلها الرسمي في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المهندس جاسم الشمري، مؤسس منصة الصناعيين السعوديين، أن هذا التسجيل يعد أحد أهم الخطوات نحو تمكين المنصة من الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل مستهدفاتها نحو تعزيز القيم المجتمعية.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يُسهم في تعزيز أدوار المجتمعات الحيوية وتمكين طاقات المجتمع من كل الشرائح لتحقيق الإثراء المعرفي والاجتماعي في هذا الوطن المعطاء والتعريف بالمنجزات، مبينًا أن المنصة أصبحت جهة رسمية تقدم الساعات التطوعية للمتطوعين، حيث سيحصل المتطوع على توثيق الساعات التطوعية وإصدار الشهادات التطوعية عبر منصة "أبشر".

وأبان "الشمري" أن خطة المنصة الاستراتيجية المُقبلة تتجه نحو تمكين القطاعين العام والخاص في تفعيل مبادرات تنموية تطوعية خلاقة، حيث توجد في قاعدة بياناتها نحو ثلاثة آلاف عضو في القطاعات الثلاثة العام والخاص والثالث وسيزداد العدد عند تدشين موقع المنصة قريبًا على الإنترنت، وتفتح العضويات بعد إقرار المنصة بشكل رسمي.

وتختص المنصة بالقطاع الصناعي لتشجيع وتطوير المبادرات والأفكار الإبداعية الصناعيّة واللوجستيك في المملكة خصوصًا والخليج العربي وفي أرجاء العالم كافة عمومًا، وتعد ملتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والرؤساء التنفيذيين الصناعيين والاقتصاديين، ومن جميع قطاعات الصناعة الوطنيّة.

وتحتوي المنصّة التي يرعاها الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، على شرائح مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين من وزارات ودوائر المملكة، وتوفِّر فُرصة ثمينة للتواصل بين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل وإيجاد حلول لتحديات السوق وخدمة مبادئ رؤية المملكة 2030.

وتأسست المنصة في ١١ فبراير عام ٢٠١٦، وكانت باكورة المنصات التي تفيد المجتمع في مجالات عدة، وعلى رأسها مجال الصناعة واللوجستيك والصناعات المعرفية ونقل التقنية.

تسجيل مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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