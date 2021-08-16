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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، 16 أغسطس 2020، بشكل طفيف لتعود للاسعار التي حققها مساء الجمعة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عالميا .

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت ارتفاعا ملحوظا لتعود لأعلى مستوى لها بعد تراجع مؤشر لدولار نتيجة لبيانات اقتصادية أمريكية سلبية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الاثنين أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 670 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها .

وارتفع سعر الذهب عالميا، مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب تزايد مخاوف المستثمرين حول التضخم بعد بيانات سلبية لإمباسر ستيت عن مؤشر الصحة الإقتصادية، والذى جاء متراجعا عن المتوقع، مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطه علاقه عكسية بالذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.70% للأوقية وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.60% وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 788.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،787.21 $.

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