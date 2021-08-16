ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

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تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية منها ورشة فنون تشكيلية لموضوعات حرة لتنمية خيال الطفل، بجانب ورش حكي عن خطر الزيادة السكانية، ومكانة ودورة المرأة المصرية.

كما أقيمت ورش للأشغال الفنية لتعليم الأطفال كيفية تدوير الخامات البيئية، وورشة للتلي والكورشيه، بجانب مسابقة ثقافية لتنمية الوعي لدي الأطفال وتشجيعهم على الإطلاع المستمر وورشة لتبسيط قواعد اللغة العربية بشرح مبسط للأطفال.