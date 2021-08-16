أخبار عاجلة

المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي

Print
بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدفاع عن قراره المضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أن لا قوة عسكرية بمقدورها جلب الاستقرار في ذلك البلد، بعد ساعات من سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة ومعظم أراضي البلاد ومغادرة رئيس الجمهورية للخارج معلنا استقالته.

وقال بايدن في خطاب اليوم «مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء أمة ولا مركز للديمقراطية، بل منع هجمات إرهابية على أراضينا»، مضيفا «لن أكرر أخطاء الماضي بالانخراط إلى ما لا نهاية في حرب أهلية في وطن أجنبي، فالقوات الأمريكية لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تخوض حربا وتموت في حرب لا ترغب القوات الأفغانية في خوضها من أجل نفسها».

وأضاف بايدن: «الأحداث الجارية مؤسفة، وتثبت أنه لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي لاستقرار أفغانستان التي أثبتت أنها مقبرة الإمبراطوريات»، وفق تعبيره.

وبحسب بايدن: «لم يتمكن القادة السياسيون في أفغانستان من الاتفاق من أجل مصلحة شعبهم ولم يتمكنوا من التفاوض من أجل مستقبل بلدهم»، مضيفا أنه يأسف لسرد مثل تلك الحقائق ولكنه لا يأسف على قراره.

وقال الرئيس الأمريكي: «إن منافسينا الاستراتيجيين الحقيقيين، والصين، ودوا لو يشاهدون الولايات المتحدة وهي تنفق مليارات الدولارات على استقرار أفغانستان».

وعن تطور الأوضاع بعد سيطرة حركة طالبان، علق بايدن: «لقد كنت وفريقنا للأمن القومي نراقب عن كثب الوضع على الأرض في أفغانستان ونتحرك بسرعة لتنفيذ الخطط التي وضعناها للرد على كل طارئ، بما في ذلك الانهيار السريع الذي نشهده الآن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري