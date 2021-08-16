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شيعت قرية الشعيرة فى مركز إيتاي البارود جثمان عريس وعروسته وشقيقتها وفى انتظار وصول الجثمان الرابع والذين توفوا نتيجة انقلاب سيارة فى مصرف زراعي فى محافظة البحيرة، وسيطرت على القرية حالة من الحزن، وتحول الفرح إلي سرادق عزاء كبير فى القرية،وساد الحزن مركز إيتاي البارود كله حزنًا علي المتوفين وجميعهم ابناء عمومة.

مصرع عريس وعروسته وشقيقتها وابن عمهم بعد سقوط سيارة فى ترعة فى البحيرة

وتصدر خبر مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة بينهم عريس وعروسة بعد عودتهم من محل الكوافير استعدادًا لحفل الزفاف أهم أخبار الحوادث اليوم، وتصد خبر وفاة وتشييع جثمان المصاب الرابع فى الحادث أهم أخبار مصر اليوم.

ولقي عريس وعروسته وشقيقتها وابن عمهم مصرعهم نتيجة إنقلاب سيارة فى مصرف زراعي فى مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، عقب خروجهم من محل الكوافير فى طريقهم إلي قاعة الأفراح، بينما لفظ ابن عم المتوفين الذى اصيب فى الحادث أنفاسه الأخيرة فى اليوم التالي متأثرًا بإصابته.

شاهد فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة فى فى البحيرة

ويقول محمد حسن النجار، أحد المعزين، حضرت حادث غريب وربنا يصبر أهلهم، ونسأل اللهم أن يجعلهم من الشهداء، وربنا يصبر أهلهم.

ويؤكد محمد حمدى عم العروسة وأختها وابن عم العريس، كانوا طالعين من الكوافير ورايحين القاعة، وانقلبت بهم السيارة فى الترعة وربنا يرحمهم يارب.

ويقول محمد أحمد ، حسام صديقي، والله يرحمه من الناس النادرة،ما رأيت منه غير كل خير، وكان صاحب صاحبه، وكانت متغرب عن القرية للعمل فى السياحة لحوالي 6 سنوات، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم و قرية الشعيرة كلها.

شاهد فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة فى فى البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاء البارود بانقلاب سيارة ملاكي فى مصرف زراعي بطريق «قرية الخوالد - مدينة إيتاي البارود» أمام قرية الشيخ محمد، بنطاق مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة العريس «حسام .ح .م .ق»، ٢٦ سنة، مقيم قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، والعروسة «ندي .س .م .ق»، 18 سنة، مقيمة قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، وشقيقة العروسة «علا .س .م .ق»، 15 سنة، مقيمة قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، وإصابة ابن عم العروسين «أحمد .ب .م .ق»، 20 سنة، مقيم قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود.

شاهد فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة فى فى البحيرة

بعد خروجهم من محل الكوافير سقطت بهم السيارة فى مصرف ايتاي البارود

تم نقل الجثامين والمصاب إلي مستشفي إيتاي البارود المركزي، وتم ايداع المتوفين فى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلي العناية المركزة بالمستشفي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى اليوم التالي.

يقول المهندس أمين قنديل، ابن عم المتوفين، الحدث صعب كانوا لابسين فستان الفرح وتقريبا حصلت مشكلة فى العربية ووقعت فى المصرف، راجعين من الكوافير من مدينة إيتاي البارود، ومكتوب الكتاب، وربنا يرحمهم، حاجة صعبة لما تكون بتزف عريس وعروسته وييجي خبر وفاة العريس والعروسة واختها، وكلنا عيلة واحدة والمصيبة كبيرة.

شاهد فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة فى فى البحيرة

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