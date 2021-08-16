إبراهيم عادل: تركيزي مع بيراميدز وأسعى لقيادته للمنافسة على البطولات

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أعرب إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الجونة في مسابقة الدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنني، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم عادل، في تصريحات صحفية :"الفريق كان بحاجة لتحقيق الانتصار والفوز في تلك المرحلة الهامة، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها في المباريات الماضية"، مشددًا على أنه يركز مع الفريق لتحقيق أهدافه في تلك الفترة الهامة ووضع بيراميدز في المكان الذي يليق به في الدوري والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.

وأشار إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي مكان بالملعب وينفذ التعليمات المطلوبة منه كلاعب، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه أمام الجونة ومشاركته في الهدف الأول وتسجيل الثاني.