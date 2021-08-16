أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك

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صدرت فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس منذ أيام قليلة، ولوحظ ارتفاع قيمة الفاتورة عن الأشهر السابقة.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل هي:

أولا: ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء

مع بداية شهر يوليو السابق بدأت وزارة الكهرباء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة طبقا للخطة التي أعلنتها وتستمر حتى عام 2025.

الشريحة الأولى : من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا بدلا من 38 قرشًا بنسبة زيادة 26.3 %

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا بدلا من 48 قرشا بنسبة زيادة20.8 %

الشريحة الثالثة: صفر إلى 200 كيلو وات 77 قرشا بدلا من 65 قرش بنسبة زيادة 18.5 %

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش بدلا من 95 قرشا بنسبة زيادة 10.4 %

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا بدلا من 118 قرشا بنسبة زيادة 8.5 %

الشريحة السادسة: 651 إلى 1000 كيلو وات سعرها كما هي 140 قرشا

الشريحة السابعة : من صفر الى اقل 1000 كيلو وات 128 قرشا لاتحصل على دعم

الشريحة الثامنة: من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا

ثانيا: زيادة نسبة الاستهلاك

مع استمرار موجة الحر، من الطبيعي أن يلجأ المواطنون إلى تشغيل التكيفات وغيرها من أجهزة التبريد، إلا أن البعض ربما يفاجأ بارتفاع فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك، إلا أن هناك وسائل وطرقًا كثيرة تجعل المواطن يقلل من قيمة الفاتورة؛ بل قد ينجح في تخفيض كبير لا يشعره بفارق الزيادة الكبيرة التي تطرأ على الفاتورة بسبب دخول استهلاك المواطن إلى شريحة أعلى في الاستهلاك

طرق ترشيد الاستخدام لتوفير في فاتورة الكهرباء بعد زيادة يوليو 2021

- تجنب وضع الطعام وهو ساخن داخل الثلاجة، ويجب تركه حتى يبرد، مع غلق باب الثلاجة بإحكام.

- اختيار الديب فريزر الموفر أثناء الشراء، مع عدم ترك فراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبريسور لفترة أطول، مما يتسبب في استهلاك الكهرباء.

ـ استخدام مكواة البخار في كي الملابس، ويجب تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة الأسبوع.

- إزالة الثلج المتراكم في الثلاجة حتي تعمل بكفاءة أقل لاستهلاك الكهرباء.

- غلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، من خلال معايرة الكمية المطلوبة من المياه قبل الغلي.

- تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط.

- يجب ترك مسافات كافية لا تقل عن 10 سم خلف الثلاجة والديب فريزر ومسافة لا تقل عن 5 سم عن اليسار واليمين بهدف زيادة مجال التهوية التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

- عدم فتح الفرن أكثر من مرة وقت تجهيز الطعام حتى لا تنخفض درجة الحرارة، وبالتالي يستهلك طاقة أكثر.

- تشغيل المروحة بدلا من التكييف في حالة إذا كان الطقس غير قاس.

- بعد زيادة أسعار الكهرباء 2021 يجب تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها بعد أن تبين أنها تستهلك نفس الكمية من الكهرباء.

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