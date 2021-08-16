عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات

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اكتشف فريق من العلماء الصينيين نوعين جديدين من الديناصورات الضخمة بحجم الحيتان الزرقاء، يعتقد بأنها عاشت قبل 130 عامًا.

وحسبما أوردته الدراسة المنشورة بمجلة «Scientific Reports»، استند العلماء الصينيون إلى تحليل حفريات ظهرت في مناطق شمال غربي الصين، لدى منطقة «شينجياند» وحوض «توربان هامي»، وهي مناطق تعرف بمركز الحيوانات الضخمة المنقرضة في القارة الآسيوية.

واكتشف فريق العلماء الذي يضم باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم، إن اثنتين من العينات الأحفورية تعد أنواع غير معروفة من قبل، وأنها لدينوصورات يرجعون أنها استوطنت المنطقة قبل 130 مليون عام.

وفي السنوات الأخيرة، اكتشف العلماء عدد من الحفريات من حوض توربان-هامي الصيني في شينجيانج وكانت ضمت أنواعًا من التيروصورات الطائرة والبيض المحفوظ والأجنة وشظايا أحفورية لـفقرات العمود الفقري والأقفاص الصدرية لهذه الأنواع، وهي حفريات يعود تاريخها إلى ما بين 120 مليون و130 مليون سنة، أي إلى أوائل العصر الطباشيري؛ مما شكل لغزًا للعلماء.

وتمكن باحثو الأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الوطني للبرازيل من تحديد أن اثنين هذه الحفريات، مؤكدين أنهما ينتميان إلى أنواع غير معروفة سابقا: Silutitan sinensis هي وHamititan xinjiangensis، ويعود كلا الاسمين للكلمة اليونانية تيتان«(titan) في إشارة إلى حجمها الضخم.

وتعتبر الديناصورات جزءا من عائلة صوروبود، وهي أكبر الحيوانات التي استوطنت الأرض على الإطلاق، والمعروفة بأنها آكلة للأعشاب ولها أعناق وذيول طويلة، ودفعت فقرات عنق الديناصورات المكتشفة الباحثين إلى الاعتقاد بأنها تنتمي إلى عائلة الصربوديات المسماة بـ Euhelopodidae، والتي عثر عليها في شرق آسيا.

ويبلغ طول عينة Hamititan xinjiangensis الفصيلة المكتشفة نحو 17 مترا (55.77 قدما)، ويتعلق اسمها بمكان اكتشافها، في شينجيانج؛ بالتالي، فإن حجم الديناصورات يكاد يقارب حجم الحيتان الزرقاء، والتي يبلغ طولها ما بين 23 إلى 30 مترا (75 إلى 98 قدما).

وقال العلماء المشاركون في الدراسة، أن هذه الديناصورات هي أول الفقاريات التي تم الإبلاغ عنها في هذه المنطقة، ما يزيد من تنوع الحيوانات وكذلك المعلومات عن الصربوديات الصينية«.