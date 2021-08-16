عمرها 9 أشهر.. أب يقتل ابنته انتقامًا من والدتها لتركها المنزل في الفيوم

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مشاجرة نشبت بين الزوجين، تركت الزوجة على إثرها منزل الزوجية، تاركةً ابنتها الصغيرة التي لم تتجاوز الـ ٩ أشهر لوالدها ليتحمل مسؤوليتها، عسى أن تكون سبباً في تأديبه حتى لا يتشاجر معها مرة أخرى، وظل الأب يعاني من كثرة بكاء طفلته، خصوصاً أنّها لا تزال رضيعة وتبكي من شدة الجوع، فحاول إعادة زوجتها عدة مرات، وطلب الصلح معها إلا أنّها رفضت وأصرت على عدم العودة له، فما كان منه إلا أن قتل ابنته، ووضع جثتها أمام منزل أسرة والدتها بقرية بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بعثورها على جثة ابنتها رودينا محمد.ع.ع (٩ أشهر) أمام باب منزل أسرتها بكفر الشال التابع للوحدة المحلية لجردو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، متهمةً زوجها بقتل ابنتهما بسبب تركها منزل الزوجية وتركها الطفلة في عهدته.

وفوجئت الأم بوجود ابنتها ملفوفة في بطانية أطفال أمام باب منزل والديها، فاعتقدت أنّ والدها تركها لها لعدم قدرته على رعايتها، وحينما التقطت الطفلة وجدتها لا تتحرك حاولت إفاقتها فتبين وفاتها، فدخلت في صدمة وسقطت مغشيًا عليها، ثم أبلغت أسرة الأم النجدة التي حضرت، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

واتهمت ربة المنزل زوجها بقتل ابنتها انتقاماً منها لنشوب خلافات بينهما تركت على إثرها منزل الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها، كما تركت ابنتها لزوجها ليتحمل مسؤوليتها كي يتأدب، ولكنه قتلها لينتقم منها.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية من قسم شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني، رئيس مباحث القسم، وجرى ضبط والد الطفلة الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، واتهم والدة الطفلة بخطفها وقتلها وافتعال القصة لتنتقم منه.