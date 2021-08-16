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غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان

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غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جهود أحمد سامي، مدافع الفريق في المباراة المقبلة أمام أسوان بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف .

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز .

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة في مسابقة الدوري، ليتأكد غيابه عن مباراة أسوان المقبلة .

وكان بيراميدز فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز .

المصرى اليوم

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