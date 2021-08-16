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"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها

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"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها "بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها
أكد أن الولايات المتحدة "أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه"

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية على الأحداث الأخيرة في أفغانستان، على والجيش الأفغانيين، محذراً من "تهديد إرهابي يتخطى هذا البلد"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال بايدن في خطاب موجّه للأميركيين حول التطورات في أفغانستان، الاثنين، إن الولايات المتحدة "أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه".

وأضاف الرئيس الأميركي: "القادة السياسيون الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، والجيش الأفغاني رفض القتال، والولايات المتحدة أعطت الجيش الأفغاني كل فرصة للتمكن من محاربة طالبان وقال إن "القوات الأميركية لا يجب أن تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها".

واعتبر بايدن أن "الرئيس الأفغاني (أشرف غني) رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية"، مشدداً على أنه "لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "لم تكن أبداً بناء الدولة".

ومن جهة أخرى، حذر بايدن من أن "التهديد الإرهابي الآن تخطى أفغانستان ليصل إلى دول أخرى"، لكنه استطرد: "الولايات المتحدة ستتحرك بسرعة ضد الإرهاب في أفغانستان إذا لزم الأمر"، و"ستواصل دعم الشعب الأفغاني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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