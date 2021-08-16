بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تسعى لوضع خطة بشأن الانهيار السريع الذي حدث في كابول.

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن هدف الولايات المتحدة من التواجد في أفغانستان كان إلحاق الهزيمة بمنفذي هجمات سبتمبر، ومنع توجيه هجمات لبلادنا.

وتابع «الجيش الأفغاني انهار والساسة تخلوا عن البلاد وفروا منها، الأمور تطورت في كابول بأسرع مما نتوقع، ويجب ألا نستمر في حرب لا يرغب الجيش الأفغاني في خوضها»، مشيرا إلى أن واشنطن قدمت للجيش الأفغاني كافة الإمكانيات، وأنفقت 3 تريليونات دولار.

لن نكرر أخطاء الماضي

وأضاف «لن أكرر أخطاء الماضي بالمشاركة في حروب ليس لنا مصلحة فيها»، لافتا إلى أن المشاهد الجارية في أفغانستان مؤلمة.

وأكد بايدن أن بلاده ستستمر في دعم الشعب الأفغاني وإمداده بالمساعدات الإنسانية، والتشديد على احترام حقوق الإنسان، موضحا أن بلاده مستمرة في إجلاء الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان.