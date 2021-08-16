عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها

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نقلت صحيفة «نيوروك بوست» الأمريكة عن مسؤولة أفغانية قولها أنها باتت تنتظر قدوم طالبان لقتلها، بعدما أعدموا والدها في نوفمبر الماضي.

قالت المسؤولة الأفغانية، وعمدة بلدية «ميدان شرح» الواقعة وسط أقغانستان، ظريفة غفاري، إنها باتت تنتظر مجيء «طالبان» لقتلها بعد بعدما احكمت الحركة قبضها على بلادها.

تقود، ظريفة غفاري، 27 عامًا، بلدية «ميدان شرح» وسط أقغانستان، كأول رئيسة لبدة أفغانية.

ونقل موقع«نيويورك بوست » عن المسؤولة الأفغانية قولها بأنها لم ولن تحاول الفرار من أفغانستان كما فعل العديد من المسؤولين لأن ليس لديها بدائل" .

كشفت غفاري ، التي أصبحت أصغر عمدة لبلدية أفغانية بعدما تم انتخابها في عام 2018 أنها نجت من محاولات متعددة لاغتيالها من قبل طالبان منذ أن برز اسمها كأول عمدة لبلدية أفغانية في العام 2018

مؤكدة أن الحركة أعدمت والدها ، اللواء عبد الواسع غفاري ، في نوفمبر الماضي .

ويحاول آلاف الأفغان الفرار من بلادهم بعد سيطرة عليها « طالبان »بعد هجوم استمر أسبوعًا في جميع أنحاء البلاد،.

وفي مشهد مروع تم رصد مئات الأفغان وهم يطاردون طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية ويتشبثون بها أثناء هبوطها على مدرج الطائرات في كابول يوم الاثنين ، ما أدى إلى مقتل إثنين وسقوط عدد من الجرحى.

اجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانمية كابول يوم الأحد بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد ، مما وضع نهاية للوجود الأمريكي في أفغانستان الذي استمر عقدين حاولت خلالهما الولايات المتحدة وحلفاؤها التخلص من طالبان دون جدوى.