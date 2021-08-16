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مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل

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مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا «مش حلو»، حيث هناك زيادة في أعداد الإصابات بشكل كبير، فضلاً عن أن الدول التي قامت بتطعيم نسبة كبيرة من مواطنيها تشهد أيضًا زيادة في حالات الإصابة.

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن الوضع الوبائي في مستقر، حيث أن زيادة أعداد الإصابات طفيفة، ونسبة قليلة جدًا من الحالات تحتاج لدخول المستشفيات، منوها بأن السلالات المتحورة قد تصل مصر، والدولة تعمل على تتبع الوضع الوبائي بدقة.

وأكد أن الشكل الإكلينيكي للإصابات ليس به تغير عن السابق حتى الآن، وهناك رصد دقيق للحالات والوضع بصفة عامة، لافتًا إلى أن أسرة الرعاية والأسرة الداخلية في المستشفيات كافية ومستعدة لمواجهة أي زيادة.

المصرى اليوم

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