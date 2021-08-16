ماذا حقق الأهلي في 33 مباراة بقيادة تحكيمية لإبراهيم نور الدين؟

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش للحكم إبراهيم نور الدين.

ويلعب الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء أمام طلائع الجيش في منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

إبراهيم نور الدين أدار 4 مباريات للأهلي في الدوري الموسم الجاري، كانت أمام كل من المقاصة والإسماعيلي وسموحة ووادي دجلة، وفاز الفريق الأحمر بها جميعًا.

إجمالًا، أدار إبراهيم نور الدين 33 مباراة للأهلي في الدوري والكأس قبل لقاء طلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز في 26 مباراة، بينما تعادل في 6 مناسبات، وخسر مرة وحيدة مع صافرة نور الدين.

وشهد موسم 2006-2007 أول مباراة أدارها إبراهيم للأهلي، وذلك أمام كهرباء طلخا في الدور الأول لكأس مصر وفاز الأحمر يومها بثلاثية نظيفة.