أخبار عاجلة

المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ماذا حقق الأهلي في 33 مباراة بقيادة تحكيمية لإبراهيم نور الدين؟

Print
ماذا حقق الأهلي في 33 مباراة بقيادة تحكيمية لإبراهيم نور الدين؟ ماذا حقق الأهلي في 33 مباراة بقيادة تحكيمية لإبراهيم نور الدين؟

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش للحكم إبراهيم نور الدين.

ويلعب الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء أمام طلائع الجيش في منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

إبراهيم نور الدين أدار 4 مباريات للأهلي في الدوري الموسم الجاري، كانت أمام كل من المقاصة والإسماعيلي وسموحة ووادي دجلة، وفاز الفريق الأحمر بها جميعًا.

إجمالًا، أدار إبراهيم نور الدين 33 مباراة للأهلي في الدوري والكأس قبل لقاء طلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز في 26 مباراة، بينما تعادل في 6 مناسبات، وخسر مرة وحيدة مع صافرة نور الدين.

وشهد موسم 2006-2007 أول مباراة أدارها إبراهيم للأهلي، وذلك أمام كهرباء طلخا في الدور الأول لكأس وفاز الأحمر يومها بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا