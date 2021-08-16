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بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

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ألسنة اللهب انتشرت بسرعة بسبب الجفاف والرياح

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مساء يوم الاثنين، أن حريقًا ضخمًا اندلع في منطقة فار جنوبي فرنسا، وأنه تم توجيه خدمات مكافحة الحرائق للمنطقة، حسب اليوم.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن حريقًا عنيفًا اندلع في "غونفارون" بمحافظة فار، أتى على 300 هكتار وأن عمليات الإجلاء جارية.

وذكرت أن قرابة 600 من رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وأعلنت محافظة فار الفرنسية أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة بسبب الجفاف والرياح على الرغم من إجراءات الوقاية.

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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