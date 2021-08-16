خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري

★ ★ ★ ★ ★

أعرب عن مشاطرته له والشعب الجزائري مشاعر الألم مُعبِّرًا عن تعازيه لأُسر المتوفين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال أن المملكة تتابع باهتمام وقلق ما تتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق، وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية. وأعرب - حفظه الله - عن مشاطرته له والشعب الجزائري الشقيق مشاعر الألم، مُعبِّرًا عن تعازيه لأُسر المتوفين، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أنه وجَّه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم المساعدة الممكنة للإسهام في تجاوز هذه الكارثة.

من جهته، أعرب الرئيس الجزائري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة.

وثمَّن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالمساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الجزائري، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والمملكة من كل مكروه.

