أخبار عاجلة

المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

Print
استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم» استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمة من الممكن أن يتناول كل أنواع الطعام دون حرمان، ولكن بكميات محددة مع اتباع كورس غذائي يعمل على تقليل الشهية، معقبًا: «مريض السمنة حال تناول أدوية تقلل الشهية هيكون أمامه الأكل، ومش هيكون قادر ياكل».

وشدد «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، على ضرورة تناول الخضروات والسلطات والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو بدون حرمان أو مجهود أو سقوط الشعر أو شحوب الوجه.

وكشف عن نوع جديد من الريجيم، قائلاً: «ريجيم النوم يفرض على المريض النوم عدد كبير من الساعات، خاصة وأن الجسم يستهلك 4 سعرات في الدقيقة أثناء النوم، ولكن هذا يؤدي إلى الصداع والزغللة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة