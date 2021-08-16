استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمة من الممكن أن يتناول كل أنواع الطعام دون حرمان، ولكن بكميات محددة مع اتباع كورس غذائي يعمل على تقليل الشهية، معقبًا: «مريض السمنة حال تناول أدوية تقلل الشهية هيكون أمامه الأكل، ومش هيكون قادر ياكل».

وشدد «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، على ضرورة تناول الخضروات والسلطات والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو بدون حرمان أو مجهود أو سقوط الشعر أو شحوب الوجه.

وكشف عن نوع جديد من الريجيم، قائلاً: «ريجيم النوم يفرض على المريض النوم عدد كبير من الساعات، خاصة وأن الجسم يستهلك 4 سعرات في الدقيقة أثناء النوم، ولكن هذا يؤدي إلى الصداع والزغللة».