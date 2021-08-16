الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الريجسير إبراهيم عمران، إنه كان يجلس مع المخرج وإدارة الإنتاج، ويقترح بعض أسماء الممثلين، معقبًا: «كان معايا حقيبة مليئة بصور الوجوه الجديدة، وأقترح بعض الصور على المخرجين».

وتابع «عمران»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنه اقترح جيهان نصر على أحد المخرجين، وكانت تتواجد في مسكن الموسكي بالعتبة في الدور الرابع، وقام بالذهاب إليها وأخبرها بالدور المرشحة إليه.

وأضاف أن هناك ممثل رفض القيام بضرب الفنان أحمد زكي بالقلم، فتم ترشيحه لهذا الدور، فقبل على الفور، وقام بضرب الفنان أحمد زكي بقلم خفيف خوفًا عليه، فطلب منه «زكي» بضربه بشكل حقيقي، وتم إعادة المشهد مرة أخرى، فقام بضربه بألم شديد، فقام «زكي» بضربه بجد في صدره، معقبًا: «قولت أي، أنت بتضرب بجد»، فتم إعادة المشهد مرة أخرى، فطلب «زكي» من الإنتاج إعطائه مكافأة 50 جنيها.