أخبار عاجلة

المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

Print
الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الريجسير إبراهيم عمران، إنه كان يجلس مع المخرج وإدارة الإنتاج، ويقترح بعض أسماء الممثلين، معقبًا: «كان معايا حقيبة مليئة بصور الوجوه الجديدة، وأقترح بعض الصور على المخرجين».

وتابع «عمران»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنه اقترح جيهان نصر على أحد المخرجين، وكانت تتواجد في مسكن الموسكي بالعتبة في الدور الرابع، وقام بالذهاب إليها وأخبرها بالدور المرشحة إليه.

وأضاف أن هناك ممثل رفض القيام بضرب الفنان أحمد زكي بالقلم، فتم ترشيحه لهذا الدور، فقبل على الفور، وقام بضرب الفنان أحمد زكي بقلم خفيف خوفًا عليه، فطلب منه «زكي» بضربه بشكل حقيقي، وتم إعادة المشهد مرة أخرى، فقام بضربه بألم شديد، فقام «زكي» بضربه بجد في صدره، معقبًا: «قولت أي، أنت بتضرب بجد»، فتم إعادة المشهد مرة أخرى، فطلب «زكي» من الإنتاج إعطائه مكافأة 50 جنيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة