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استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة

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استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن حجم الكبد إذا كان كبيرًا، فهذا يمنع إجراء عملية تحويل المسار، وكذلك زيادة سمك المعدة، لأن هذا يصعّب من إجراء تحويل المسار بالمنظار، وتكون هناك صعوبة في التخدير.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن عملية تكميم المعدة نجحت في خفض الوزن بنسبة تصل لـ200 كيلو مع إحدى الحالات، ومن الممكن الاكتفاء بها، وعدم اللجوء إلى تحويل المسار حال الوصول إلى الوزن المناسب.

ولفت إلى ضرورة توفير كل الإجراءات اللازمة لعملية التكميم أو تحويل المسار، لكي تجرى العملية بأمان، وهذا يكون من خلال توفير مكان عمليات آمن، واستخدام دباسات حديثة أو فريق طبي على أعلى مستوى.

المصرى اليوم

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