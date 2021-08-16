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داعية يكشف عن سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم

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داعية يكشف عن سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم داعية يكشف عن سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن صيام يوم عاشوراء كان فرضًا قبل فرض صيام شهر رمضان، ولكنه أصبح سُنة بعد فرض الصيام في رمضان، مشيرًا إلى أن صيام عاشوراء عظيم ويكفر السنة التي قبل عاشوراء.

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الله يكفر عن الصغائر في يوم عاشوراء، ولكن التكفير عن الكبائر يكون من خلال التوبة، والإقلاع عن الذنب والحج والندم.

ولفت إلى أن شهر محرم سُمي بهذا الاسم، لأنه من الأشهر الحرم التي يُحرم فيها القتال، إلا في حال الاعتداء، معقبًا: «ما ينفعش نروح نقاتل، بس في حال الاعتداء يجب الدفاع عن النفس».

المصرى اليوم

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