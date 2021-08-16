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دعما للمرضى والطواقم الطبية.. طبيبة روسية تقيم معرضا فنيا داخل مستشفى في الغردقة

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لم يمنعها عملها كطبيبة أطفال بأحد المستشفيات من ممارسة هوايتها وتنمية موهبتها في الفن التشكيلي، وإقامة المعارض الفنية بطريقة مختلفة وجديدة بعيدًا عن الصالات الرسمية للمعارض، حيث ربطت لوحاتها الفنية بعملها في مجال طب الأطفال.

أحد المستشفيات بمنطقة الكوثر في مدينة الغردقة شهد إقامة الفنانة التشكيلية الروسية «تاتسينا اليستراتوفا»، والتي تعمل طبية أطفال، معرضًا فنيا داخل عدد من ممرات أحد المستشفيات لعرض آخر أعمالها الفنية، والتي تضمنت عدة لوحات فنية لوجوه متعددة للمرأة والحياة البحرية في الاعماق ولوحات لحركة الحياة والناس في مدن الغردقة والاسكندرية والقاهرة بالاضافة إلى لوحة مسجد الميناء الشهير بالغردقة واستخدمت فيها مدارس فنية متعددة وتعد كل لوحة قصة وتم استخدام عدة ادوات طبية لعرض اللوحات عليها واختارت مكان مناسب بالمستشفى لعرض كل لوحة.

وأكدت اليستراتوفا أن المعرض الذي حضره عدد من الجالية الروسية المقيمة بالغردقة وافتتحه فيكتور بوولتايف القنصل الروسي العام بالغردقة يهدف لدعم الطواقم الطبية، خاصة في ظل العمل في ازمة انتشار ، حيث تدعو اللوحات المعروضة للتفاؤل والحياة والتأمل.

واضافت ان ستشارك الفترة المقبلة في عدة معارض فنية خارجية.

من جانبه أكد الدكتور تيسير العربي، مدير المستشفى الذي استضاف المعرض الفني، أنه وافق على الفكرة اقامة المعرض الفني لأنه اجتماعي وليس تجاريًا لدعم جهود الطواقم الطبية في الأوقات الصعبة والترويح والدعم للمرضي بالنظر للصور واللوحات التي ترتفع حالتهم المعنوية وليس هدفه المكسب المادي.

المصرى اليوم

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