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قبل مباراة دجلة .. نتائج مع صافرة محمد الصباحي

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قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي قبل مباراة دجلة .. نتائج مع صافرة محمد الصباحي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري اسناد مهمة إدارة مباراة فريقي ووادي دجلة غداً الثلاثاء بمنافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز للحكم محمد الصباحي.

الصباحي يدير المباراة الثانية للزمالك هذا الموسم، حيث سبق وأن أدار له مباراة إنبي بالدور الأول والتي حسمها الأبيض بنتيجة 2/1.

إجمالاً أدار الصباحي 21 مباراة للزمالك في الدوري الممتاز قبل لقاء دجلة.

وفاز الزمالك في 13 مباراة من أصل 21 مع صافرة الحكم محمد الصباحي، في حين تعادل في 5 مناسبات وخسر في 3.

وكانت أول مباراة يديرها الصباحي للزمالك في الدوري بموسم 2012-2013 أمام طلائع الجيش وفاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف.

المصرى اليوم

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