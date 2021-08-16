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بايدن: الوضع انهار في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه

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بايدن: الوضع انهار في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه بايدن: الوضع انهار في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب له بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد حركة طالبان، إنه وفريقه يراقبان الوضع الميداني في أفغانستان، وينتقلان إلى تنفيذ الخطط البديلة التي وضعوها.

وأضاف بايدن، في خطابه، مساء الاثنين: «مهمتنا في أفغانستان لم تكن بناء دولة ومصلحتنا هي منع الاعتداءات على الأراضي الأمريكية»، مؤكدًا أن «واشنطن تسعى لوضع خطة بشأن الانهيار السريع في أفغانستان».

وتابع: «كان لدينا خيار بتنفيذ الاتفاق مع طالبان أو التصعيد ضد الحركة، وما من وقت مناسب لسحب قواتنا من أفغانستان».

وأردف: «انهار الوضع في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه، وسحبنا قواتنا من أفغانستان في الوقت المناسب».

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