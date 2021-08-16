فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام عدم تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إقامتها بشكل مفتوح من الناحية الطبية، على أن يتم إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع المشاركين بالبطولة كل 72 ساعة.

من جانبه كشف الدكتور مجدي الصباغ رئيس اللجنة الخاصة بإجراءات «كوفيد 19» لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين أن الاتحاد الدولي للدراجات أكد ان طبيعة اللعبة ستجعل هناك صعوبة في تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة، لذا ستقام البطولة بنظام الاجراءات الاحترازية المشددة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة .

وقال الصباغ أنه :«لابد من اجراء جميع القادمين للمشاركة في لبطولة مسحة قبل الوصل بـ 72 ساعة، وانه سيتم إجراء مسحة تأكيدية فور الوصول لمصر وفِي حالة وجود أي حالة إيجابية سيتم عزلها طبقاً لاإجراءات وزارة الصحة».

وتابع الصباغ: «سيتم إجراء مسحة للمشاركين في البطولة كل 72 ساعة وستكون آخر مسحة قبل المغادرة».

وأضاف الصباغ :«سيتم إنشاء جروب واتس آب خاص يضم لجنة الكوفية والمسئولين عن كل بعثة لمتابعة ظهور أي أعراض أو إشتباه على أي من المشاركين في البطولة، والتعامل معها بسرعة، حيث تتواجد غرف عزل مؤقتة في فنادق الإقامة يعزل بها المشتبه بإصابته حتى التأكد من سلبية أو إيجابية مسحته وفِي حال السلبية يعود لفريقه، أما في حالة الايجابية يتم تحويله لأحد مستشفيات العزل، وقد حددت وزارة الصحة مستشفى العجوزة ومستشفى دار الشفاء للعزل الخاص بالبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر».

وأشار الصباغ إلى أن هناك فريق من المتطوعين سيتواجد في كل مكان تتواجد فيه الفرق للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية من التباعد وإرتداء الكمامات وتوفير المطهرات حرصاً على سلامة جميع المشاركين في البطولة.