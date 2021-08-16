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بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا

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بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا

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تأهل حسن مصطفى بطل وفريق KO Squad في كمال الأجسام للمحترفين للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة الوزن المفتوح، التي تقام فعاليتها في السابع من شهر أكتوبر المقبل، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلحق حسن مصطفى بالبطل المصري العالمي بيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا في نسختها الأخيرة والذي سيشارك أيضًا في البطولة هذا العام ومعه أيضًا بطل KO Squad محمد شعبان الذي تأهل قبل أيام قليلة.

وجاء تأهل حسن مصطفى لمستر أولمبيا جاء بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة في مستر اولمبيا بالنقاط، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التي تنص على امكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول في بطولات المحترفين أو من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

وعقب انتهاء بطولة Europa pro التي اختتمت منافساتها أمس الأحد واسفرت عن فوز الإنجليزي ناثان دي آشا، وجاء من خلفه الهولندي رولي وينكلر، أعلن اتحاد Ifbb pro مساء اليوم عن أسماء اللاعبين المتأهلين للمشاركة في مستر أولمبيا 2021 بالنقاط، بعد انتهاء منافسات بطولات الوزن المفتوح.

واسفرت القائمة النهائية عن تصدر محمد شعبان القائمة برصيد 19 نقطة وجاء من خلفه محمد شعبان برصيد 16 نقطة ثم الأوكراني فلاديسلاف شوخر شوكو في المركز الرابع بنفس الرصيد، ثم محمد الإمام برصيد 15 نقطة.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد تأهلهما رسمياً بينما تتوقف مشاركة محمد الإمام على مدى قدرة بطل أوكرانيا على استخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة التي تشهد صعوبات بالغة في دخول البلاد هناك لغير الحاملين للتأشيرات.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لحسن مصطفى الذي قدم نتائج جيدة هذا العام خلال بطولات المحترفين التي شارك فيها، حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات New York Pro، California pro، والمركز الثالث في PUERTO RICO PRO، والمركز السادس فيChicago Pro، والمركز الخامس في Texas Pro.

المصرى اليوم

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