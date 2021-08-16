حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
في حراس المرمى: محمد صبحي- صبحي سليمان.
خط الدفاع: محمود رزق- صبري رحيل- هشام صلاح- محمد رجب- مروان النجار، داميون لوي، مصطفى ابراهيم، كريم يحيى.
خط الوسط: خالد الغندور- مروان عطية- أحمد نبيل «مانجا»- احمد حجي- فوزي الحناوي- أحمد راشد- بلال السيد.
خط الهجوم؛ عبدالغني محمد- عادل نيمار، خالد قمر