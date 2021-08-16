حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.