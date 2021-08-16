المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان

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تمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على منافسه أسوان بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقدم ذئاب الجبل في الدقيقة 14 بأقدام اللاعب فاروق كبور وضاعف زميله لويس هينستروزا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 28، فيما جاء هدف تقليص الفارق لزهرة الجنوب في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها بنجاح أحمد عبدالعزيز إبراهيم.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد أسوان عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.