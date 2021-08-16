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للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام

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للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام

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تواصل محافظة الجيزة ملاحقة قردين تمكنا من الهرب من صاحبهما الذي كان يتولى تربيتهما في إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وأكد مصدر مطلع داخل المحافظة أن محاولات السيطرة على القردين والإمساك بهما تأتي منعا لانتشار حالة الفزع بين الأهالي.

وشكلت المحافظة لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات لضبطهما.

كان قد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوهات لقردين يتصلقان بالبلكونات دون معرفة مصدرهما، فيما تسعى قوات الأمن للوصول لهوية مربيهما حتى الآن، بعد أن نفت حديقة الحيوان هروبهما من الحديقة، والتي نسقت مع حي الهرم لمحاولة الإمساك بهما، بنشر مأكولات بهما مخدر، ليتمكنوا من الإمساك بهما وإيداعهما الحديقة.

المصرى اليوم

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