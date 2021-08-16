بيراميدز يهزم الجونة بثنائية

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تمكن فريق بيراميدز من الفوز على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس في الدقيقة الخامسة بعدما سجل محمد نجيب مدافع الجونة بالخطأ في مرماه، فيما تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب محمد شبراوي، واحرز إبراهيم عادل هدف الفوز في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.