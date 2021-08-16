التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب للمقابلة بداية من الغد بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- مجموعة ماركت اولاد رجب تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الخميس القادم 19 اغسطس في الوظائف الاتية:

١- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبره سابقة بنفس المجال)

٢- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٣- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٤- كاشير

٤- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٥- منسق ممرات

٦- منسق مخزن

٧- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

٨- بائع بقالة

٩- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

١٠- بائع لحوم

١١- مشرف اسماك (خبره سابقة بنفس المجال)

١٢- بائع اسماك

١٣- مشرف خضار وفاكهة ( خبره سابقة بنفس المجال)

١٤- بائع خضار وفاكهة

١٥- مشرف بيع مخبوزات (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

١٦- بائع مخبوزات

١٧- خباز (شرقى- غربى)

١٨- شيف بيتزا

١٩- مشرف باريستا ( خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٠- موظف باريستا.

٢١- طباخ

٢٢- مدخل بيانات

٢٣- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٤- موظف خدمة توصيل

٢٥- موظف أمن

٢٦- مراقب كاميرات

٢٧- موظف خدمات

٢٨- امناء مخازن

٢٩- مشرفي حركة

٣٠- فني ميكانيكي (بنزين- ديزل)

٣١- سائقين رخصة مهنية (ثانية ثالثة)

٣٢- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافزشهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *تأمين على الحياة *فرص للترقي

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

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المكان: 12شارع حسن الشريف متفرع من شارع مصطفى النحاس امام مدرسة المنهل- مدينه نصر

الميعاد: يوم الخميس 19 اغسطس من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا.

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للتواصل والاستفسارات واتس اب

٠١٠٠٠٧٣٠٨٨٠

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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2- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعيين:

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3- بائع داخلي

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مكان العمل: قنا- سوهاج

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في مبيعات الملابس

- حد اقصى للسن 27 سنة

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الحقوق

- المرتب للمدير والنائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر منخلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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3- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الإسكندرية ( فليمنج ) تعلن عن اليوم التوظيفي بمقر الشركة وذلك يوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف فتيات على:

وظيفة (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بفلمنج .

1- منسقة ميدانية- القدرة على العمل الميداني.-- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

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مميزات وظيفية تتمثل في:-

بداية التعيين 2000 جنيه.-- حوافز.- متغير.-- تأمين صحي عام وخاص.- تأمينات اجتماعية.-- فرص للترقي.- وثيقة تأمين على الحياة.-- اجازة الجمعة والسبت.

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مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الإسكندرية (فليمنج )

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للتقديم يرجى ملء الاستمارة التاليةوالذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة: اضغط هنا

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يرجى الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –الإسكندرية – فرع فليمنج: 17 شارع بن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس اعلي كارفور بولكلي يوم 17 / 8 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 4عصرا – بمقر الشركة.

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كما يمكنك تسجيل بياناتك على لينك التقديم على الموقع توظيف مصر: اضغط هنا



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4- شركة راية كول سنتر تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاربعاء القادم 18 اغسطس على الوظيفة التالية:

- خدمة عملاء كول سنتر

(داخل البنك للرد على استفسارات العملاء)

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مكان العمل فروع البنوك ب: فيصل– الهرم – 15 مايو – المعادي – الوراق – مدينة نصر

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور

- جيد إلى جيد جداباللغة الانجليزية

حد اقصى 33 سنة

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المرتب: يصل إلى 4800 شامل +الاداء + البونص

يومين اجازة اسبوعية

امكانية للتنقل لقسم اخر بعد سنة

توفر الشركة مواصلات ل بعض البنوك

تأمينات طبية واجتماعية

خصومات على فروع راية للأجهزة الكهربائية والالكترونية

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للتقدم يجب ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

حتى تستطيع الدخول والذهاب مباشرا على العنوان التالي دون انتظار مكالمة:

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العنوان:

شارع اللاسلكي القرية التكنولوجية- مبنى راية القديم الدور G- المعادي

يوم الاربعاء القادم 18 اغسطس من الساعة 11ص إلى 4 عصرا

طريقة الوصول: هتنزل محطة مترو المعادي وتركب عربية قرية من امام المحطة

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الدخول بالبطاقة الشخصية والاسم المسجل في الاستمارة بالاعلان

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الالتزام بأرتداء الكمامة اثناء التواجد بالمكان

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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5- وظائف طلبة خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالٍ أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرشًا على كل كيلومتر

- يوم إجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- شركة راية كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

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مكان العمل: المعادي

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 34 سنة

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الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الإنجليزية

- يومي إجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من وإلى الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

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للانضمام للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية وسنقوم بالاتصال بك: اضغط هنا

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7- شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائية تطلب للتعيين:

- مندوب تسويق خارجي

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مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

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الشروط:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة

-- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد أقصى للسن 35 سنة

- يفضل من لديه دراجة نارية

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- عمولة مجزية بدون حد أقصى

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

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مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

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لأي استفسار:

01224736633

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9- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

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مكان العمل: مدينة نصر- مصر الجديدة- التجمعات- الشروق- العاصمة الإدارية

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الشروط:

- مؤهل عالٍ ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادة عضو فريق العمل

- حد أقصى للسن 45 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 إلى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

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مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالٍ فقط.

- السن ٣٢ حد أقصى.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد

- ذكور وإناث

- خبرة أو معرفة فقط بالـ CCNA أو الـ +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-إعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومي إجازة أسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- أرباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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11- مطلوب لشركة تربو وان لخدمات السيارات فرع أكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمة غسيل السيارات الجاف.

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الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالٍ ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و٦ أكتوبر

السن حتى 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب:

٣.٥٠٠ جنيه للخريجين

٣.٠٠٠ جنيه للطلبة

عمولة إضافية تصل إلى ٥.٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢.٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١.٥٠٠ جنيه حسب الأداء وتحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعية وعقود عمل سنوية بعد فترة التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص أو من ١ م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

الوظائف:

١. مدير قسم الأغذيه الطازجة

٢. مدير قسم الأغذيه الجافة

٣. مشرف بقالة ١

٤. مشرف جزارة ١

٥. مشرف كاشير عدد ٢

٦. بائع بقالة وأجبان عدد ٢

٧. جزار بلدى. عدد ٢

٨. مشرف ممرات عدد ٢

--------------------

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633



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13- أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة تطلب للتعيين:

- تيلر (مسئول عن الخدمات المالية والكاش الداخل والخارج في الفرع)

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مكان العمل: القاهرة الكبرى – الدقهلية – الإسكندرية –بورسعيد – كفرالشيخ – الشرقية – دمياط – المنوفية – السويس – دمنهور – قنا – سوهاج– الفيوم.

----------

الشروط:

- خريج كلية تجارة

- حد أقصى للسن 30 سنة

- ذكور

----------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 3000

- خط موبيل مفتوح

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياة

- خصومات على منتجات راية

------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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14- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

- كول سنتر (متلقى طلبات)

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مكان العمل: مدينة نصر

-------

الشروط:

- مؤهل عالٍ

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 35 سنة

-------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 2600 + 500 أداء

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل

--------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

===========

15- شركة_الفرجاني في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الآتية:

1- مدير فرع ( خبرة سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال) .

9- منسق تجميل .

10- مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقه بنفس المجال)

11- منسق منزلية .

12- منسق مخزن.

13- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطارة

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بـ فيسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة : اضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين:

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العنوان:

المكان: شارع جمال عبدالناصر بجسر السويس بالقرب من محطة مترو الهايكستب

الميعاد: يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

التوقيت: من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

أو التواصل على الأرقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس آب 01222777251

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